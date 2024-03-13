Фигуристы Мишина и Галлямов взяли под опеку баклана из Ленинградского зоопарка

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли под опеку большого баклана из Ленинградского зоопарка.

«Бакланы, видимо, смотрели наши выступления. Так рыбу ловят, чтобы везде плюсы были. Мы с Настей подумали над выбором, решили подойти нестандартно к этому вопросу. Не жалеем о своём выборе, это милота», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Пара вместе выступает семь лет. Фигуристы являются чемпионами мира, Европы и России. На их счету также бронзовая медаль Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что готова извиниться перед Этери Тутберидзе, если ей предоставят правдивую информацию о деле Камилы Валиевой.