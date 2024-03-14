Бородавко — о болезни Большунова: говорить о серьёзной подготовке в таком состоянии не приходится

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья Александра Большунова перед чемпионатом России.

«К сожалению, после Дёминского марафона, когда Александр уже вернулся и мы планировали начать подготовку к чемпионату страны, у него заложило нос, заболело горло, то есть появились все признаки простуды, причём остаточные явления присутствуют до сих пор.

Соответственно, говорить о какой бы то ни было серьёзной подготовке в таком состоянии не приходится. Нельзя проводить интервальную работу, нельзя соревноваться. Всё это может спровоцировать более серьёзные последствия», — заявил Бородавко в интервью RT.

Ранее Бородавко сообщил о возвращении Большунова к тренировкам после болезни.