Бородавко — о болезни Большунова: говорить о серьёзной подготовке в таком состоянии не приходится
Бородавко рассказал о состоянии здоровья Большунова перед чемпионатом России
- РИА Новости
«К сожалению, после Дёминского марафона, когда Александр уже вернулся и мы планировали начать подготовку к чемпионату страны, у него заложило нос, заболело горло, то есть появились все признаки простуды, причём остаточные явления присутствуют до сих пор.
Соответственно, говорить о какой бы то ни было серьёзной подготовке в таком состоянии не приходится. Нельзя проводить интервальную работу, нельзя соревноваться. Всё это может спровоцировать более серьёзные последствия», — заявил Бородавко в интервью RT.
Ранее Бородавко сообщил о возвращении Большунова к тренировкам после болезни.