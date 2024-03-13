Фигуристка Константинова — о личной жизни: думаю, моё сердце свободно
- РИА Новости
«Моё сердце свободно или занято? Свободно, я думаю», — заявила Константинова в интервью «Okko Спорт».
Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.
Константинова, помимо того, что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.
Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на претензии Татьяны Тарасовой из-за допингового дела Камилы Валиевой.