Фигуристка Константинова — о личной жизни: думаю, моё сердце свободно

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о личной жизни.

«Моё сердце свободно или занято? Свободно, я думаю», — заявила Константинова в интервью «Okko Спорт».

Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.

Константинова, помимо того, что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на претензии Татьяны Тарасовой из-за допингового дела Камилы Валиевой.