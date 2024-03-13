Президент «Урала»: угрозы отставки Гончаренко нет

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера Виктора Гончаренко.

«Нет угрозы отставки Гончаренко. И не было её. Думаю, с нами он будет ещё не один год работать. Мы даже не рассматриваем возможность вылета. Делаем всё, чтобы этого не было», — сказал Иванов.

«Урал» победил «Родину» в матче Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Сапсан-Арена» и завершилась со счётом 1:1 в основное время. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Виктора Гончаренко (4:1).

В основное время у «Урала» мяч забил Алексей Каштанов. В составе «Родины» отличился Александр Юшин.

Подопечные Гончаренко узнают своего соперника после жеребьёвки.

Ранее «Ахмат» обыграл «Волгарь» и вышел в следующий этап Пути регионов Кубка России.