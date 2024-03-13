Кацалапов — о предложении Синициной: можно сравнить с золотом Олимпиады

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, как принял решение сделать предложение партнёрше.

«У меня была мысль сделать предложение Виктории на Олимпийских играх, после хорошего выступления. Но там и так было очень много эмоций. Решил сделать предложение уже после, на отдыхе. Согласие Виктории можно сравнить с золотом Олимпиады», — цитирует Кацалапова «Матч ТВ».

Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбы.

Ранее Кацалапов высказался о тренерской работе.