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ЕС запретил Суперлиге использовать данное название из-за чемпионата Дании

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Евросоюз принял решение запретить руководству Суперлиги использовать данное название из-за сходства с чемпионатом Дании.
ЕС запретил Суперлиге использовать данное название из-за чемпионата Дании
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте ведомства по интеллектуальной собственности ЕС, новый турнир (European Super League) будет нарушать авторские права датской Суперлиги (Superliga), которая раньше зарегистрировала за собой торговую марку.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Ранее в Суперлиге высказались о возможном участии в турнире российских клубов.

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