Экс-глава WADA: чтобы общаться с людьми из Москвы, нужно иметь чувство юмора

Экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что ему нужно было иметь чувство юмора, чтобы общаться с людьми из Москвы.

«Чтобы общаться с людьми из Москвы, мне нужно было иметь, знаете ли, чувство юмора. Но я горжусь тем, что мы довели до конца четырёхлетнее дело, которое привело к наказанию виновных», — цитирует Риди РИА Новости.

Риди возглавлял WADA с 2014 по 2019 год. На его время пришлись основные разбирательства, связанные с допинговым скандалом после Олимпиады в Сочи.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2016 году заявил, что на Играх в Сочи была реализована «допинговая программа» России. На основании доклада Ричарда Макларена на Олимпиаде-2018 сборная России выступала под нейтральным флагом.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о санкциях WADA для спортсменов.