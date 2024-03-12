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Экс-глава WADA: чтобы общаться с людьми из Москвы, нужно иметь чувство юмора

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Экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что ему нужно было иметь чувство юмора, чтобы общаться с людьми из Москвы.

«Чтобы общаться с людьми из Москвы, мне нужно было иметь, знаете ли, чувство юмора. Но я горжусь тем, что мы довели до конца четырёхлетнее дело, которое привело к наказанию виновных», — цитирует Риди РИА Новости. 

Риди возглавлял WADA с 2014 по 2019 год. На его время пришлись основные разбирательства, связанные с допинговым скандалом после Олимпиады в Сочи. 

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в 2016 году заявил, что на Играх в Сочи была реализована «допинговая программа» России. На основании доклада Ричарда Макларена на Олимпиаде-2018 сборная России выступала под нейтральным флагом.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о санкциях WADA для спортсменов.

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