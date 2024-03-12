Бах: cанкции WADA не цель, а средство защиты чистых спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) для спортсменов.

«Да, санкции очень важны, но это не цель, а средство для защиты чистых спортсменов. В этом в будущем вы можете рассчитывать на МОК и всё олимпийское движение, так как мы поддерживаем эту цель. В нашем партнёрстве мы полностью соответствуем олимпийскому лозунгу «Быстрее. Выше. Сильнее. Вместе», — приводит слова Баха РИА Новости.

С 12 по 13 марта в швейцарской Лозанне проходит симпозиум антидопингового агентства.

13 февраля WADA наказало 241 российского спортсмена на основе данных московской лаборатории (LIMS). В базе LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год. Позднее в WADA пришли к выводу, что с данными проводились манипуляции.

Ранее Бах получил награду WADA за вклад в спортивное движение.