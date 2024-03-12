WADA вручила награду Баху за вклад в спортивное движение

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах получил награду Всемирного антидопингового агентства (WADA) за вклад в спортивное движение.

Глава WADA вручил награду Баху на симпозиуме антидопингового агентства, который проходит с 12 по 13 марта в швейцарской Лозанне, сообщает РИА Новости.

11 марта WADA выразило обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы, потому что турнир не будет проходить под защитой организации.

В Играх дружбы между 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее глава оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин высказался о претензиях WADA касательно условий проведения турнира.