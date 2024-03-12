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Макаренко: считаю, что восемь лет держать нас взаперти — это просто издевательство

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Многократная чемпионка России в гладком беге на короткие дистанции Кристина Макаренко прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Я в целом стала относиться к мировому спорту по-другому, нежели раньше. Считаю, что восемь лет держать нас взаперти — это просто издевательство, я не нахожу другого слова. Сравнивать нашу ситуацию с другими видами спорта немного неправильно, ведь они находятся в изоляции только два года, а мы — с 2015-го. Это очень тяжело и, конечно, обидно. Ведь в то время, когда нужно было набираться опыта международных стартов, учиться бороться на дорожке, у меня не было допуска. Всё это прошло мимо. И непонятно, что будет дальше. Возможно, что-то в принципе должно поменяться в мировом спорте, чтобы таких ситуаций больше не происходило. Часто задумываюсь, что же должно случиться для этого, но не нахожу ответа. И это тяжело», — заявила Макаренко RT.

Полностью интервью Макаренко читайте на сайте RT.

Ранее Макаренко рассказала, почему в России не появляются сильные спринтеры.

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