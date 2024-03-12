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Кожевников заявил, что Кузнецов сумеет исправить свои ошибки в «Каролине»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение касательно перехода российского нападающего Евгения Кузнецова в «Каролина Харрикейнз».

«Он великий игрок и в новой команде будет делать свою работу. С характером Женьки и его техникой у него всё получится. Все ведь допускают какие-то ошибки, а он мужик с характером и будет их исправлять», — приводит слова Кожевникова РИА Новости.

«Вашингтон» объявил об обмене Кузнецова в «Каролину» 8 марта. «Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кузнецову в раздевалке после матча с «Калгари» подарили вантуз.

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