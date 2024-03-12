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Мирра Андреева объяснила снятие с турнира в Майами проблемами с сухожилиями запястья

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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему приняла решение сняться с турнира WTA 1000 в Майами (США).

«В последнее время я боролась с тендинитом руки, и я решила быть более осторожной в данном вопросе. Я потрачу некоторое время на восстановление, чтобы стать сильнее и быть готовой к началу грунтового сезона», — написала Андреева в социальных сетях.

Андрееву на турнире в Майами заменит другая россиянка — Диана Шнайдер.

Соревнования пройдут с 19 по 30 марта.

Ранее Рахимова обыграла Чирико и вышла в 1/8 финала турнира WTA в Чарльстоне.

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