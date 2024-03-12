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Президент «Наполи» пообещал выплатить игрокам €10 млн за выход в четвертьфинал ЛЧ

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выплатит футболистам команды €10 млн за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

По информации La Gazzetta dello Sport, в случае выхода в 1/4 финала команда практически гарантирует себе участие в обновлённом клубном чемпионате мира — 2025. За квалификацию «Наполи» получит около €50 млн плюс призовые.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» пройдёт 12 марта. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Копенгаген» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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