Президент «Наполи» пообещал выплатить игрокам €10 млн за выход в четвертьфинал ЛЧ

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выплатит футболистам команды €10 млн за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

По информации La Gazzetta dello Sport, в случае выхода в 1/4 финала команда практически гарантирует себе участие в обновлённом клубном чемпионате мира — 2025. За квалификацию «Наполи» получит около €50 млн плюс призовые.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» пройдёт 12 марта. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Копенгаген» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.