Боксёр Джонсон оценил свои перспективы стать телохранителем президента

Получивший российское гражданство американский боксёр Кевин Джонсон рассказал, что планирует пойти в школу телохранителей.

«Этим летом я собираюсь в школу телохранителей. Забавно, что вы как раз спросили меня об этом. Я вряд ли близок к тому, чтобы стать телохранителем президента. Скорее, я хотел бы сделать это и чему-то научиться, чтобы обучить моих собственных телохранителей», — цитирует Джонсона «Спорт-Экспресс».

Указ о предоставлении гражданства Джонсону был опубликован 9 января. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.

Джонсон провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.