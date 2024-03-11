Ловчев считает, что «Спартак» должен тренировать российский специалист

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, кто должен возглавить столичный клуб после возможного отстранения главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Нужен какой‑то российский тренер, который хорошо понимает российский футбол. Это две кандидатуры — Черчесов или Карпин. Два тренера, которые могли бы всё потянуть», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Как сообщает РБК, список кандидатов возглавил экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Также в шорт-лист попали три иностранных специалиста, чьи фамилии не называются. Нового главного тренера красно-белых в случае увольнения Абаскаля будет выбирать совет директоров.

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».