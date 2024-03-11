Ловчев считает, что «Спартак» должен тренировать российский специалист
«Нужен какой‑то российский тренер, который хорошо понимает российский футбол. Это две кандидатуры — Черчесов или Карпин. Два тренера, которые могли бы всё потянуть», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
Как сообщает РБК, список кандидатов возглавил экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Также в шорт-лист попали три иностранных специалиста, чьи фамилии не называются. Нового главного тренера красно-белых в случае увольнения Абаскаля будет выбирать совет директоров.
По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.
34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.
Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».