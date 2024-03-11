Медведев оценил шансы СКА на победу в Кубке Гагарина

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о шансах петербургского клуба на победу в плей-офф КХЛ.

«Конкуренты вылетели? Ещё «Металлург», «Динамо». Так что соперников ещё много. Но шансы у нас хорошие», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

9 марта СКА обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, хозяева выиграли в серии — 4-1.

В следующую стадию турнира также пробились «Спартак», «Локомотив», «Автомобилист» и «Авангард».

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Амур» и повёл в серии плей-офф КХЛ.