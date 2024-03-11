RT в Telegram
Подпишись

Бальбуэна: «Динамо» будет бороться за чемпионство до последней капли крови

Короткая ссылка
Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о целях команды на вторую половину сезона-2023/24.

«Мы будем бороться за чемпионство до последней капли крови. Понимаем, что все матчи очень непростые, нам будут противостоять серьёзные соперники», — цитирует Бальбуэну Sport24.

После 20 туров Российской премьер-лиги бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Лидером является «Зенит» с 40 баллами. Второй — «Краснодар» (39).

Ранее Марцел Личка заявил, что для «Динамо» победа над «Ахматом» — важные и сложные три очка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить