Бальбуэна: «Динамо» будет бороться за чемпионство до последней капли крови

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о целях команды на вторую половину сезона-2023/24.

«Мы будем бороться за чемпионство до последней капли крови. Понимаем, что все матчи очень непростые, нам будут противостоять серьёзные соперники», — цитирует Бальбуэну Sport24.

После 20 туров Российской премьер-лиги бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Лидером является «Зенит» с 40 баллами. Второй — «Краснодар» (39).

Ранее Марцел Личка заявил, что для «Динамо» победа над «Ахматом» — важные и сложные три очка.