«Чемпионат»: руководство «Спартака» в ноябре провело переговоры с Ивичем
По информации «Чемпионата», красно-белые общались с тренером через его брата. Отмечается, что Ивич давно входит в шорт-лист «Спартака» в случае увольнения Гильермо Абаскаля.
Напомним, что Абаскаль возглавил московский клуб летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отправит Абаскаля в отставку.