«Чемпионат»: руководство «Спартака» в ноябре провело переговоры с Ивичем

Руководство московского «Спартака» в ноябре 2023 года обсуждало с главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем его возможное назначение на пост наставника команды.

По информации «Чемпионата», красно-белые общались с тренером через его брата. Отмечается, что Ивич давно входит в шорт-лист «Спартака» в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

Напомним, что Абаскаль возглавил московский клуб летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отправит Абаскаля в отставку.