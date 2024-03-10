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Гвардиола — о ничьей с «Ливерпулем»: мы страдали после подаренного пенальти

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничьей с «Ливерпулем» в 28-м туре чемпионата Англии.

«Мы начали действительно хорошо, но «Ливерпуль» — это невероятная команда. У нас были свои моменты, у них были свои. Против них непросто играть. После того, как мы подарили им пенальти, мы страдали. Это был хороший матч для зрителей», — цитирует Гвардиолу BBC.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ливерпуля» мяч забил Алексис Мак Аллистер (50-я минута). У «Манчестер Сити» отличился Джон Стоунс (23-я).

«Сити» (63 очка) занимает третье место в турнирной таблице. «Ливерпуль» (64) — второе. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (64).

Ранее «Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и возглавил таблицу АПЛ.

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