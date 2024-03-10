Галактионов — о ничьей с «Сочи»: моментов была уйма, надо было постараться хладнокровнее ими распорядиться

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

«Если отталкиваться от матча с «Динамо», то это шаг вперёд по качеству игры, игра давалась. Достаточно неплохо действовали, моменты были. Моментов была уйма, надо было постараться хладнокровнее распорядиться этими эпизодами и всё решать», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе «Локомотива» мячи забили Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков. У «Сочи» отличились Артур Юсупов и Марсело Алвес.

Игрок хозяев Артём Карпукас был удалён на 53-й минуте. Футболист гостей Серхио Кордова получил красную карточку на 73-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Сочи» — 16-е (13 баллов).

Ранее сообщалось, что гол Марина помог «Оренбургу» победить «Балтику» в матче 20-го тура РПЛ.