Булыкин: «Локомотив» штормит, но игра с «Сочи» была хорошей

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ничьей столичного клуба с «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» штормит — мы это видим. Но игра с «Сочи» была хорошей: много голов, интрига, моменты. Во втором тайме «Локомотив» мог реализовать свои моменты и выиграть. У «Локомотива» не получилось, а «Сочи» — молодцы, потому что отстояли», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе «Локомотива» мячи забили Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков. У «Сочи» отличились Артур Юсупов и Марсело Алвес.

Игрок хозяев Артём Карпукас был удалён на 53-й минуте. Футболист гостей Серхио Кордова получил красную карточку на 73-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Сочи» — 16-е (13 баллов).

Ранее сообщалось, что гол Марина помог «Оренбургу» победить «Балтику» в матче 20-го тура РПЛ.