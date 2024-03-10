RT в Telegram
Подпишись

Булыкин: «Локомотив» штормит, но игра с «Сочи» была хорошей

Короткая ссылка
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ничьей столичного клуба с «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Булыкин: «Локомотив» штормит, но игра с «Сочи» была хорошей
  • РИА Новости

«Локомотив» штормит — мы это видим. Но игра с «Сочи» была хорошей: много голов, интрига, моменты. Во втором тайме «Локомотив» мог реализовать свои моменты и выиграть. У «Локомотива» не получилось, а «Сочи» — молодцы, потому что отстояли», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе «Локомотива» мячи забили Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков. У «Сочи» отличились Артур Юсупов и Марсело Алвес.

Игрок хозяев Артём Карпукас был удалён на 53-й минуте. Футболист гостей Серхио Кордова получил красную карточку на 73-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Сочи» — 16-е (13 баллов).

Ранее сообщалось, что гол Марина помог «Оренбургу» победить «Балтику» в матче 20-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить