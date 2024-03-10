 «Монако» с Головиным обыграл «Страсбург» в Лиге 1

«Монако» на выезде нанёс поражение «Страсбургу» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча на стадионе «Стад де ла Мено» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Адольфа Хюттера.

Победный мяч забил Элисс Бен-Сегир (72-я минута).

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе. 27-летний хавбек провёл на поле весь матч, получил жёлтую карточку, но не отметился результативными действиями.

«Монако» (45 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Страсбург» (26) — 14-е. Лидирует в чемпионате ПСЖ (56).

Ранее сообщалось, что матч со «Страсбургом» стал 200-м для Головина в составе «Монако».