«Монако» с Головиным обыграл «Страсбург» в Лиге 1
- РИА Новости
Встреча на стадионе «Стад де ла Мено» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Адольфа Хюттера.
Победный мяч забил Элисс Бен-Сегир (72-я минута).
Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе. 27-летний хавбек провёл на поле весь матч, получил жёлтую карточку, но не отметился результативными действиями.
«Монако» (45 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Страсбург» (26) — 14-е. Лидирует в чемпионате ПСЖ (56).
Ранее сообщалось, что матч со «Страсбургом» стал 200-м для Головина в составе «Монако».