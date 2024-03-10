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Сборная России по футболу презентовала новую игровую форму

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Российский футбольный союз (РФС) представил новую игровую форму сборной России.
Сборная России по футболу презентовала новую игровую форму
  • РИА Новости

Дизайн формы вдохновлён одним из самых ярких жанров русского фольклора — сказками. Домашний комплект посвящён жар-птице, а выездная форма вдохновлена стихией холода.

«Форма сборной — это не просто «футболка», в которой игроки будут выходить на поле. Форма имеет символическое значение», — сказал президент РФС Александр Дюков.

Впервые сборная сыграет в новой форме в матчах с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

Ранее сербский футболист Зделар назвал братским матч со сборной России.

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