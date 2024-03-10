Бабич: поблагодарил Эраковича за выбор «Зенита», ведь я мог не стать спартаковцем
«Обсудили итоги матча. Мы вместе выступаем за сборную Сербии. Знаю, что он мог оказаться в «Спартаке» до меня. Но выбрал «Зенит». Я сказал ему спасибо. Ведь иначе вряд ли стал бы спартаковцем», — цитирует Бабича сайт «Спартака».
Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0.
Бабич перешёл в стан красно-белых в августе 2023-го. Эракович присоединился к «Зениту» в июле того же года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Спартак» в матче первого тура женской Суперлиги.