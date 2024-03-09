Зрители освистали Безрукова за критику номера Алиева на «Русском вызове»

Народный артист России Сергей Безруков критически высказался о номере фигуриста Дмитрия Алиева на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Зрители в «Юбилейном» освистали актёра после его комментария в адрес фигуриста. При этом сам спортсмен поблагодарил артиста за замечания.

Алиев выступил под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская». Безруков являлся одним из членов жюри турнира.

Алексей Ягудин одержал победу на турнире шоу-программ второй раз подряд. Следом расположилась Елизавета Туктамышева. Третье место заняли Ксения Синицына и пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.

Ранее Туктамышева эмоционально отреагировала на второе место в «Русском вызове».