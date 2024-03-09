Вайцеховская — о номере Коляды с женой: зачем ему эта девушка под потолком

Обозреватель RT Елена Вайцеховская оценила выступление фигуриста Михаила Коляды на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Коляда — совершенно потрясающий, тонкий, самодостаточный катальщик. Когда даже без прыжков можно выразить лезвием конька всё что угодно: от безудержной страсти до пробирающей до костей лирики. Зачем ему эта девушка под потолком? Ну да, я понимаю, что жена, что деньги в семью…» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Фигурист выступил в паре с женой Дарьей под романс из рок-оперы «Юнона и Авось» на турнире «Русский вызов».

Ранее сообщалось, что Софья Муравьёва посвятила номер на турнире шоу-программ олимпийскому чемпиону Гринькову.