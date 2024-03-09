Семак сообщил, что Кассьерра получил травму головы в матче с «Уралом»
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«Он почувствовал головокружение, поэтому попросил, чтобы его заменили. Дай бог, чтобы всё обошлось. У него болела голова после столкновения. Посмотрим, насколько всё серьёзно», — сообщил Сергей Семак «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу сине-бело-голубых. Кассьерра отметился голом и покинул поле на 73-й минуте. Колумбиец является лидером бомбардирской гонки РПЛ, забив 15 мячей.
«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что Иван Сергеев установил рекорд «Зенита» по голам после выхода на замену.