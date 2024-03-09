Семак сообщил, что Кассьерра получил травму головы в матче с «Уралом»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил травму головы в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

«Он почувствовал головокружение, поэтому попросил, чтобы его заменили. Дай бог, чтобы всё обошлось. У него болела голова после столкновения. Посмотрим, насколько всё серьёзно», — сообщил Сергей Семак «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу сине-бело-голубых. Кассьерра отметился голом и покинул поле на 73-й минуте. Колумбиец является лидером бомбардирской гонки РПЛ, забив 15 мячей.

«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Иван Сергеев установил рекорд «Зенита» по голам после выхода на замену.