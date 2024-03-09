RT в Telegram
Подпишись

Семак сообщил, что Кассьерра получил травму головы в матче с «Уралом»

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил травму головы в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
Семак сообщил, что Кассьерра получил травму головы в матче с «Уралом»
  • Gettyimages.ru

«Он почувствовал головокружение, поэтому попросил, чтобы его заменили. Дай бог, чтобы всё обошлось. У него болела голова после столкновения. Посмотрим, насколько всё серьёзно», — сообщил Сергей Семак «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу сине-бело-голубых. Кассьерра отметился голом и покинул поле на 73-й минуте. Колумбиец является лидером бомбардирской гонки РПЛ, забив 15 мячей.

«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Иван Сергеев установил рекорд «Зенита» по голам после выхода на замену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить