Вайцеховская: всё-таки Гуменник не катает музыку, он — сама музыка и есть
- РИА Новости
«Всё-таки Петя Гуменник не катает музыку. Он — сама музыка и есть. Не знаю другого фигуриста, способного столь органично вписывать себя в любое музыкальное произведение. Притом что катать классику дано очень немногим фигуристам», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.
Турнир проходит сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге.
Среди членов жюри — Егор Дружинин, Кимин Ким, Виктория Исакова, Аида Гарифуллина, Борис Эйфман, Сергей Безруков, Алла Сигалова.
Ранее Елена Вайцеховская заявила, что турниру шоу-программ сильно не хватает Татьяны Тарасовой в судейской панели.