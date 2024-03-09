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Вайцеховская: всё-таки Гуменник не катает музыку, он — сама музыка и есть

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от выступления фигуриста Петра Гуменника на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Вайцеховская: всё-таки Гуменник не катает музыку, он — сама музыка и есть
  • РИА Новости

«Всё-таки Петя Гуменник не катает музыку. Он — сама музыка и есть. Не знаю другого фигуриста, способного столь органично вписывать себя в любое музыкальное произведение. Притом что катать классику дано очень немногим фигуристам», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Турнир проходит сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге.

Среди членов жюри — Егор Дружинин, Кимин Ким, Виктория Исакова, Аида Гарифуллина, Борис Эйфман, Сергей Безруков, Алла Сигалова.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что турниру шоу-программ сильно не хватает Татьяны Тарасовой в судейской панели.

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