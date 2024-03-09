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Радимов: как с гирями на ногах футболисты «Урала» бегают, а «Зенит» летает над полем

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
Радимов: как с гирями на ногах футболисты «Урала» бегают, а «Зенит» летает над полем
  • РИА Новости

«Во втором тайме уральцы доказали, что играют плохо. Менять надо многое им. «Зенит» во всех аспектах выглядел на порядок лучше. Как с гирями на ногах игроки «Урала» бегают, а «Зенит» летает над полем», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Зенита» голы забили Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьера и Иван Сергеев. У «Урала» отличился Эрик Бикфалви.

«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 13-я позиция.

Ранее сообщалось, что Иван Сергеев установил рекорд «Зенита» по голам после выхода на замену.

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