Радимов: как с гирями на ногах футболисты «Урала» бегают, а «Зенит» летает над полем

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

«Во втором тайме уральцы доказали, что играют плохо. Менять надо многое им. «Зенит» во всех аспектах выглядел на порядок лучше. Как с гирями на ногах игроки «Урала» бегают, а «Зенит» летает над полем», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Зенита» голы забили Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьера и Иван Сергеев. У «Урала» отличился Эрик Бикфалви.

«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 13-я позиция.

Ранее сообщалось, что Иван Сергеев установил рекорд «Зенита» по голам после выхода на замену.