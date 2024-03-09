Губерниев считает, что у ФЛГР не получится спустить на тормозах ситуацию с завалом лыжниц

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции руководства Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на инцидент на Спартакиаде.

«Руководство, даже сказал бы, безразлично. Потому что у нас в России ценность человеческой жизни и здоровья — копейка в базарный день.

Попытаются спустить на тормозах эту ситуацию?А уже не получится. Я уже сделал свою журналистскую работу. Теперь дело за правоохранительными органами. Они от ответственности уже не уйдут, шум поднялся очень большой», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в завале лыжниц остаётся в больнице.