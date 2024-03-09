16-летняя лыжница рассказала о переломах после завала на Спартакиаде

16-летняя лыжница Арина Максимова рассказала о двух переломах после завала на Спартакиаде в Сочи.

«Рука немного болит, но если пить обезболивающее, то нормально, терпимо. У меня закрытый перелом, вывих левой локтевой кости, закрытый краевой перелом левой плечевой кости и закрытый краевой внутрисуставный перелом левой локтевой кости.

Как произошло падение? Я стартовала в 30‑х номерах. Вижу, что впереди туман, девочки падают. Я думала, что смогу объехать с краю, но там ехала ещё одна девочка. В итоге и она, и я упали. Подумала, что у меня максимум ушиб или растяжение. Очень страшно», — приводит слова Максимовой «Матч ТВ».

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в завале лыжниц остаётся в больнице.