Сорин призвал не искать виноватых в завале лыжниц на Спартакиаде
- РИА Новости
«Итог очень печален для всех спортсменок, попавших в завал. Но давайте не будем драматизировать. Отдавая в профессиональный спорт детей, мы не можем не осознавать риски.
Лыжные гонки — суровый вид спорта. Травмы, падения — неотъемлемая часть нашего вида спорта. Поэтому прошу не искать виноватых», — написал Сорин.
В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.
Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в завале лыжниц остаётся в больнице.