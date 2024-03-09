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Сорин призвал не искать виноватых в завале лыжниц на Спартакиаде

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об инциденте, произошедшем во время масс-старта на 10 км классическим стилем среди девушек на Спартакиаде учащихся в Сочи.
Сорин призвал не искать виноватых в завале лыжниц на Спартакиаде
  • РИА Новости

«Итог очень печален для всех спортсменок, попавших в завал. Но давайте не будем драматизировать. Отдавая в профессиональный спорт детей, мы не можем не осознавать риски.

Лыжные гонки — суровый вид спорта. Травмы, падения — неотъемлемая часть нашего вида спорта. Поэтому прошу не искать виноватых», — написал Сорин.

В масс-старте произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в завале лыжниц остаётся в больнице.

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