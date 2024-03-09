Песков считает неполноценными соревнования по фигурному катанию без россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о соревнованиях по фигурному катанию без россиян.

«В фигурном катании мы занимаем лидирующие места по большинству дисциплин. Везде, кроме, наверное, мужчин. А во всех остальных дисциплинах мы лидеры. Если лидеры выбыли из процесса, соревнования перестают быть полноценными», — приводит слова Пескова «Спорт-Экспресс».

9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Слуцкая заявила, что не будет осуждать смену гражданства российскими фигуристами.