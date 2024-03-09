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Россиянка Павлюченкова сыграет с украинкой Костюк в третьем круге турнира в США

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Украинка Марта Костюк нанесла поражение Маи Хонтаме из Японии во втором круге представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).
Россиянка Павлюченкова сыграет с украинкой Костюк в третьем круге турнира в США
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу теннисистки с Украины. Игра продолжалась 1 час 19 минут.

Костюк в третьем круге сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая победила испанку Нурию Парризас-Диас (6:3, 6:1).

Призовой фонд турнира составляет порядка $9,2 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

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