Россиянка Павлюченкова сыграет с украинкой Костюк в третьем круге турнира в США
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Игра завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу теннисистки с Украины. Игра продолжалась 1 час 19 минут.
Костюк в третьем круге сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая победила испанку Нурию Парризас-Диас (6:3, 6:1).
Призовой фонд турнира составляет порядка $9,2 млн.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.