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Чжилэй уступил Паркеру и утратил временный титул WBO

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Новозеландский боксёр Джозеф Паркер нанёс поражение китайцу Чжан Чжилэю.
Чжилэй уступил Паркеру и утратил временный титул WBO
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Pelham

Спортсмен из Новой Зеландии в поединке в тяжелой весовой категории в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу судейским решением.

Таким образом, Чжилэй утратил временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее сообщалось, что российский боксёр Магомед Курбанов уступил техническим нокаутом Исраилу Мадримову в поединке за титул суперчемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBA.

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