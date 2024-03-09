Рублёв обыграл Маррея на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

26-летний теннисист из России обыграл британца Энди Маррея в матче второго круга со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Следующим соперником Рублёва станет победитель встречи между американцем Брэндоном Накашимой и чехом Иржи Легечкой.

Призовой фонд турнира составляет порядка $9,2 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.