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Рублёв обыграл Маррея на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

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Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Рублёв обыграл Маррея на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
  • AP
  • © Mark J. Terrill

26-летний теннисист из России обыграл британца Энди Маррея в матче второго круга со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Следующим соперником Рублёва станет победитель встречи между американцем Брэндоном Накашимой и чехом Иржи Легечкой.

Призовой фонд турнира составляет порядка $9,2 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

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