Рублёв обыграл Маррея на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
- AP
- © Mark J. Terrill
26-летний теннисист из России обыграл британца Энди Маррея в матче второго круга со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Следующим соперником Рублёва станет победитель встречи между американцем Брэндоном Накашимой и чехом Иржи Легечкой.
Призовой фонд турнира составляет порядка $9,2 млн.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.