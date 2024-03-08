Боксёры Папин и Бакши одержали победы на турнире в Майкопе
Бой длился восемь раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
В активе Бакши теперь четыре победы на профессиональном ринге
В другом поединке Алексей Папин победил Игоря Вильчицкого. Он нокаутировал соперника в пятом раунде.
Папин стал обладателем чемпионского титула Евразийского боксёрского парламента (ЕВР) в первом тяжёлом весе.
Также россиянин Мурад Алиев единогласным решением судей победил колумбийца Хосе Муньоса, а Тигран Узлян одолел панамца Джейми Муньоса техническим нокаутом.
Ранее Алексей Папин рассказал, что считает себя лучшим в первом тяжёлом весе в России.