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Боксёры Папин и Бакши одержали победы на турнире в Майкопе

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Российский боксёр Глеб Бакши победил аргентинца Эмилиано Пучету на турнире «Бетсити. Вечер бокса» в Майкопе.

Бой длился восемь раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

В активе Бакши теперь четыре победы на профессиональном ринге

В другом поединке Алексей Папин победил Игоря Вильчицкого. Он нокаутировал соперника в пятом раунде.

Папин стал обладателем чемпионского титула Евразийского боксёрского парламента (ЕВР) в первом тяжёлом весе.

Также россиянин Мурад Алиев единогласным решением судей победил колумбийца Хосе Муньоса, а Тигран Узлян одолел панамца Джейми Муньоса техническим нокаутом.

Ранее Алексей Папин рассказал, что считает себя лучшим в первом тяжёлом весе в России.

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