Папин: считаю себя лучшим боксёром России в первом тяжёлом весе

Боксёр Алексей Папин рассказал, что считает себя лучшим в первом тяжёлом весе в России.

«Подготовка прошла отлично. Самое главное — без новых травм. Но и старые повреждения стали меньше беспокоить, что тоже очень важно. И я понимаю, что могу вернуться к своей манере ведения боя. Для меня это очень важно, и этот факт сильно поднимает настроение и мотивирует — сразу появляется желание боксировать», — приводит слова Папина пресс-служба Федерации бокса России.

Он также подчеркнул, что считает своего соперника Остина Ннамди очень опасным. По его словам, нигериец является нестандартным и неудобным бойцом.

«Как бы высокомерно ни звучало, но я считаю себя лучшим боксёром в первом тяжёлом весе в России, да и не только в России, но и одним из лучших в мире. И я понимаю, что мне ничего не может помешать стать чемпионом мира, кроме травм. Поэтому мне крайне важно серьёзно относиться к своему здоровью и принимать эти факторы во внимание при тренировочных лагерях», — добавил Папин.

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В своём последнем бою Папин в октябре 2023 года единогласным решением судей уступил соотечественнику Сослану Асаброву. Ннамди известен по встрече с Андреем Стоцким в июне 2023 года в Самаре и участию на турнире «Ночь чемпионов IBA».

Также в рамках шоу состоится реванш между российскими боксёрами Аланом Хугаевым (17-0, КО 9) и Вадимом Лубсановым (8-3, КО 1). Эти спортсмены встречались в июне 2023 года в Самаре, когда раздельным решением судей победу одержал Лубсанов.

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