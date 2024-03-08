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Вахитов: одна из задач — попасть в UFC и забрать пояс

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Российский боец Артём Вахитов заявил, что его задача — попасть в UFC и забрать пояс.

«Буквально неделя прошла после боя. Сейчас восстановлюсь, побуду с семьёй, там уже посмотрим. Будем обсуждать следующие планы. Не хочется затягивать надолго, откладывать (следующий бой. — RT) надолго — на несколько месяцев, полгода. Хочется нагонять. А после таких поединков можно проводить очередные схватки. Подготовка забирает много сил.

Одна из задач — попасть в UFC и забрать пояс. Никогда не рассматривал ММА, но сейчас начал плотно заниматься этим и понял, что мне это нужно, мне этого хочется. Это моя цель. Не будем торопиться, будем уверенно идти за этим поясом», — приводит слова Вахитова Федерация тайского бокса Кузбасса.

Вахитов успел провести уже два боя в 2024 году. В январе он победил Сиявуша Салохова. А в феврале за 23 секунды взял верх над Валишером Хамбаевым.

Ранее Вахитов высказался о возможном реванше с Алексом Перейрой по правилам ММА.

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