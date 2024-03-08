Вахитов: если звёзды сойдутся, бой с Перейрой может произойти в этом году

Российский боец Артём Вахитов высказался о возможном реванше с Алексом Перейрой по правилам ММА.

«Думаю, если звёзды сойдутся, это (бой с Алексом Перейрой по правилам ММА. — RT) может произойти в этом году. Думаю, там у Алекса Перейры нет достойной конкуренции. Сейчас он будет боксировать с Джамалом Хиллом на UFC 300. На мой взгляд, для него это лёгкие деньги. Если бы у меня была возможность, с радостью разделил бы с ним октагон. Мне кажется, это будет прекрасное зрелище для поклонников ММА — два ударника. В апреле был бы готов, если бы было такое предложение», — приводит слова Вахитова Федерация тайского бокса Кузбасса.

Вахитов является бывшим чемпионом Glory по кикбоксингу в полутяжёлом весе. В ММА он провёл три боя, два из которых выиграл.

В первом бою на турнире Glory 77 Перейра победил Вахитова по очкам. В 2021 году россиянин взял у него реванш на турнире Glory 78.

Ранее сообщалось, что Вахитов дебютирует в ММА в июне.