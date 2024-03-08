Французскую биатлонистку Шово могли не впустить в США из-за поездки на Кубу

Главный тренер сборной Франции по биатлону Сирил Бурде заявил, что французскую биатлонистку Софи Шово могли не впустить в США на этап Кубка мира в Солджер Холлоу из-за поездки на Кубу.

«Шово разрешение в ESTA не было подтверждено административно. Официальную причину мы не знаем. Полагаем, что она связана с её поездкой на Кубу в 2022 году. Утром перед вылетом мы получили информацию о том, что авиакомпания её не примет, именно тогда она поняла, что у неё не было подтверждения в ESTA», — приводит слова Бурде Ski Nordique.

Тренер заявил, что для биатлонистки это тяжёлый удар, потому что она находится в очень хорошей форме.

«Шово собирается как следует подготовиться к этапу в Кэнморе (Канада). Это также разочарование для команды, ведь она по-прежнему является ключевым членом нашей группы на предстоящих соревнованиях, особенно в эстафете», — сказал он.

Шово попала в состав команды на восьмой этап, но она не смогла вылететь на чартерном рейсе Международного союза биатлонистов из Осло и вернулась во Францию. Биатлонистке отказали во въезде на территорию США. Проблему пытались решить Министерство спорта Франции и посольство США во Франции, но гарантий получения документов в короткий срок не было.

Ранее сообщалось, что французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше повторила уникальное достижение Дарьи Домрачевой и Магдалены Нойнер.