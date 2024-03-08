В Испании сообщили, что апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема отклонена

Апелляция ФК «Реал Мадрид» на дисквалификацию полузащитника Джуда Беллингема за удаление в концовке матча 27-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» отклонена.

Как сообщает COPE в социальной сети X, 20-летний англичанин пропустит две ближайшие игры Ла Лиги с «Сельтой» и «Осасуной».

На девятой добавленной к основному времени матча минуте Беллингем забил гол с передачи нападающего Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении игры. Затем судья удалил возмущённого полузащитника.

После 27 туров «Реал» набрал 66 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что Беллингем дисквалифицирован на две игры за удаление в матче с «Валенсией».