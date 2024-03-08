В Испании сообщили, что апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема отклонена
Как сообщает COPE в социальной сети X, 20-летний англичанин пропустит две ближайшие игры Ла Лиги с «Сельтой» и «Осасуной».
На девятой добавленной к основному времени матча минуте Беллингем забил гол с передачи нападающего Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении игры. Затем судья удалил возмущённого полузащитника.
После 27 туров «Реал» набрал 66 очков и возглавляет турнирную таблицу.
Ранее сообщалось, что Беллингем дисквалифицирован на две игры за удаление в матче с «Валенсией».