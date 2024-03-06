Романо: Беллингем дисквалифицирован на две игры за удаление в матче с «Валенсией»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем был дисквалифицирован на несколько матчей из-за удаления в игре 27-го тура Примеры с «Валенсией».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал свисток об окончании встречи за несколько секунд и не засчитал взятие ворот.

После этого Беллингем стал выражать несогласие с судейским решением, за что получил прямую красную карточку.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье» в Примере.