Романо: Беллингем дисквалифицирован на две игры за удаление в матче с «Валенсией»
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Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.
Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал свисток об окончании встречи за несколько секунд и не засчитал взятие ворот.
После этого Беллингем стал выражать несогласие с судейским решением, за что получил прямую красную карточку.
Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье» в Примере.