Маррей призвал уважительно общаться с судьями на фоне скандала с Рублёвым

Британский теннисист Энди Маррей перед матчем с россиянином Андреем Рублёвым на турнире в Индиан-Уэллсе (США) призвал уважительно общаться с арбитрами.

«Всем нам нужно быть немного осторожнее с тем, как мы общаемся с официальными лицами на матчах. Думаю, я сам не без греха. Понимаю, что в пылу битвы всякое случается. Но за последние четыре или пять лет был ряд случаев за гранью нормы. Возможно, было сделано недостаточно для того, чтобы эти красные линии не пересекались Нам всем, вероятно, нужно немного взглянуть на себя и подумать: действительно ли мы хотим так обращаться с официальными лицами», — цитирует Маррея BBC.

1 марта Рублёву присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика за мат в адрес арбитра. Согласно правилам, россиянин должен был выплатить штраф в размере €40 тыс.

Ранее сообщалось, что Рублёв принёс извинения за поведение в полуфинале турнира в Дубае.