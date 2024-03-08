RT в Telegram
Подпишись

Маррей призвал уважительно общаться с судьями на фоне скандала с Рублёвым

Короткая ссылка
Британский теннисист Энди Маррей перед матчем с россиянином Андреем Рублёвым на турнире в Индиан-Уэллсе (США) призвал уважительно общаться с арбитрами.

«Всем нам нужно быть немного осторожнее с тем, как мы общаемся с официальными лицами на матчах. Думаю, я сам не без греха. Понимаю, что в пылу битвы всякое случается. Но за последние четыре или пять лет был ряд случаев за гранью нормы. Возможно, было сделано недостаточно для того, чтобы эти красные линии не пересекались Нам всем, вероятно, нужно немного взглянуть на себя и подумать: действительно ли мы хотим так обращаться с официальными лицами», — цитирует Маррея BBC.

1 марта Рублёву присудили техническое поражение в полуфинальном матче турнира в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика за мат в адрес арбитра. Согласно правилам, россиянин должен был выплатить штраф в размере €40 тыс.

Ранее сообщалось, что Рублёв принёс извинения за поведение в полуфинале турнира в Дубае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить