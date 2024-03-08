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Мирошниченко — о первом голе за «Вашингтон»: наконец-то это свершилось

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко отреагировал на свою дебютную шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз».

«Я был в шоке, наверное, первые секунды. Наконец-то это свершилось. Реакция Овечкина? В принципе, ожидаемо было, что лавка и дядь Саша так отреагируют», — сказал он после матча.

Для 20-летнего игрока заброшенная шайба стала первой в лиге. Капитан столичной команды Александр Овечкин несколько раз обнял Мирошниченко и похлопал его после гола.

Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» завершилась со счётом 6:0 в пользу «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что Иван Мирошниченко признан третьей звездой матча НХЛ с «Питтсбургом».

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