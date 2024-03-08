Мирошниченко — о первом голе за «Вашингтон»: наконец-то это свершилось
«Я был в шоке, наверное, первые секунды. Наконец-то это свершилось. Реакция Овечкина? В принципе, ожидаемо было, что лавка и дядь Саша так отреагируют», — сказал он после матча.
Для 20-летнего игрока заброшенная шайба стала первой в лиге. Капитан столичной команды Александр Овечкин несколько раз обнял Мирошниченко и похлопал его после гола.
Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» завершилась со счётом 6:0 в пользу «Вашингтона».
Ранее сообщалось, что Иван Мирошниченко признан третьей звездой матча НХЛ с «Питтсбургом».