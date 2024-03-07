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Игнатьев: все думали, что «Зенит» обыграет «Спартак» и выйдет на первое место

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о ничьей между «Зенитом» и «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» — наш чемпион. Они усилились. Матч проходил на их поле, они втянулись в гонку за «Краснодаром». Всё это заставляло думать, что клуб выиграет и выйдет на первое место. Но всё оказалось не так», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0.

«Зенит» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (31) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).

Ранее Егор Титов заявил, что «Спартак» сыграл с «Зенитом» прекрасно, несмотря на историю с Квинси Промесом и полем.

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