«Зенит» объявил о назначении Зырянова на должность советника председателя правления

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов стал советником председателя правления.

«Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита». Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Зырянов в составе «Зенита» стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об экс-партнёре по сборной России Юрии Жиркове.