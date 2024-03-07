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«Зенит» объявил о назначении Зырянова на должность советника председателя правления

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Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов стал советником председателя правления.

«Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита». Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Зырянов в составе «Зенита» стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об экс-партнёре по сборной России Юрии Жиркове.

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