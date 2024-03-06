Быстров — о Жиркове: он круглосуточно курил и бегал больше всех
- РИА Новости
«Жирков круглосуточно курил и бегал больше всех — ему курение никогда не мешало. Нынешним футболистам мешает их футбольная подготовка», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».
Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».
Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.
Ранее Жирков объяснил, почему в последнее время стал увлекаться хоккеем.