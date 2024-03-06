Быстров — о Жиркове: он круглосуточно курил и бегал больше всех

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об экс-партнёре по сборной России Юрии Жиркове.

«Жирков круглосуточно курил и бегал больше всех — ему курение никогда не мешало. Нынешним футболистам мешает их футбольная подготовка», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее Жирков объяснил, почему в последнее время стал увлекаться хоккеем.