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Болельщик ХК «Торпедо» выиграл в конкурсе и стал обладателем уникального авто

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«Торпедо» и партнёр клуба провели акцию с отсылкой к легендарному шоу «Тачка на прокачку».
Болельщик ХК «Торпедо» выиграл в конкурсе и стал обладателем уникального авто

    «К разработке уникального стиля была подключена команда топ-дизайнеров. Принять участие в оригинальном конкурсе мог каждый болельщик «Торпедо». В результате счастливым обладателем приза оказался Андрей Максимович Карев, который работает авиадиспетчером и болеет за клуб с 2006 года», — говорится в сообщении компании PARI, которая проводила акцию совместно с клубом.

    Владелец авто ― один из болельщиков команды, который выиграл конкурс. 

    Победителя выбирали болельщики в аккаунтах команды в соцсетях. В этом им помогали хоккеисты нижегородского клуба. 

    Ранее «Салават Юлаев» победил «Трактор» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.

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