Болельщик ХК «Торпедо» выиграл в конкурсе и стал обладателем уникального авто

«Торпедо» и партнёр клуба провели акцию с отсылкой к легендарному шоу «Тачка на прокачку».

«К разработке уникального стиля была подключена команда топ-дизайнеров. Принять участие в оригинальном конкурсе мог каждый болельщик «Торпедо». В результате счастливым обладателем приза оказался Андрей Максимович Карев, который работает авиадиспетчером и болеет за клуб с 2006 года», — говорится в сообщении компании PARI, которая проводила акцию совместно с клубом.

Владелец авто ― один из болельщиков команды, который выиграл конкурс.

Победителя выбирали болельщики в аккаунтах команды в соцсетях. В этом им помогали хоккеисты нижегородского клуба.

Ранее «Салават Юлаев» победил «Трактор» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.