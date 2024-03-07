Болельщик ХК «Торпедо» выиграл в конкурсе и стал обладателем уникального авто
«К разработке уникального стиля была подключена команда топ-дизайнеров. Принять участие в оригинальном конкурсе мог каждый болельщик «Торпедо». В результате счастливым обладателем приза оказался Андрей Максимович Карев, который работает авиадиспетчером и болеет за клуб с 2006 года», — говорится в сообщении компании PARI, которая проводила акцию совместно с клубом.
Владелец авто ― один из болельщиков команды, который выиграл конкурс.
Победителя выбирали болельщики в аккаунтах команды в соцсетях. В этом им помогали хоккеисты нижегородского клуба.
Ранее «Салават Юлаев» победил «Трактор» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.