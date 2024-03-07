Пётр Ян: я в возрасте Умара Нурмагомедова уже был чемпионом, и его это задевает

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался о возможном поединке с соотечественником Умаром Нурмагомедовым.

«Я слышал, но меня это не задевает. Умар сейчас делает то, что ему нужно делать. Ему нужно говорить. Он и говорит. Знаете, сколько Умару лет сейчас? Я точно не знаю, но в это время я уже был чемпионом, а у Умара ещё не получилось это сделать, поэтому его это, безусловно, задевает», — приводит слова Яна «Матч ТВ».

Бой Яна с Сонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта. Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в котором он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

Ранее Ян рассказал о подготовке к бою с китайцем Ядонгом на UFC 299.